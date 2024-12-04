Шишкин объяснил спад «Локомотива»

Экс-защитник сборной России Роман Шишкин порассуждал о спаде московского «Локомотива».

«Мне кажется, «Локомотиву» не совсем комфортно играть в роли фаворита. Пропал рисунок игры, плюс ротация состава в некоторой степени. Может быть, это связаны с играми кубка», - цитирует Шишкина «РБ Спорт».

«Локомотив» не может выиграть уже три матча подряд, сначала подопечные Михаила Галактионова разгромно проиграли в гостях «Спартаку» (2:5), затем последовало поражение от «Динамо» (0:1) в Кубке России, а квинтэссенцией стал неудачный результат в домашнем матче с «Химками» (1:3).

«Локомотив» занимает четвёртое место в Российской премьер-лиге.