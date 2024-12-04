Федорищев: «Я за базар отвечу – мы не должны финансировать преступников»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев недавно сделал громкое заявление о коррупции в футбольном судействе. Теперь Федорищев ведёт борьбу за чистый спорт. Губернатор дал новый комментарий по поводу ситуации.

«Один из инструментов – открытость. Я за базар отвечу, прошу прощения за выражение. С безобразием пора заканчивать. Чтобы ребята не думали, что в футболе нет порядка. Мы не должны финансировать преступников», - сказал Федорищев в эфире «Россия24».

Ранее Федорищев говорил, что от функционера «Крыльев Советов» он узнал о долге клуба в размере 36 миллионов рублей. Деньги должны были пойти тем, кто занимается коррупцией в судейском корпусе. Теперь Федорищев сотрудничает с правоохранительными органами.