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Новиков назвал проблемную позицию ЦСКА

04 Декабря 2024 • 14:36 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
08.12 16:30

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Новиков считает, что армейцам необходим забивной форвард.

«Команде просто необходим нападающий, который будет регулярно забивать. Абсолютно не имеет значения, как он это будет делать. Нужен игрок, который будет постоянно забивать голы», - цитирует Новикова «РБ Спорт».

Отметим, что основным форвардом ЦСКА на данный момент является 23-летний Тамерлан Мусаев, который сыграл 17 матчей в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Усиление армейцы видели в Сауле Гуарирапе, взятом в аренду у «Сочи», но венесуэлец пока не может найти свою игру.

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Евро-Футбол.Ру,
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