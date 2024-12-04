Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиняев случайно назвал Дзюбу «драчуном», рассмешив Аршавина и сборников

04 Декабря 2024 • 14:33 Комментировать

На канале сборной России в YouTube появилось видео, где полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев находится в наушниках и отгадывает по губам слова и фразы, которые диктует Андрей Аршавин.

Одной из фраз была «Драка с Дзюбой», и тут Пиняев повеселил и Аршавина, и игроков сборной России, находившихся за кадром. Пиняев не сразу, но довольно быстро отгадал слово «Драка». А вот когда Аршавин пытался угадать фамилию Дзюбы, то произнёс слово «драчун», чем вызвал истерический смех Аршавина и остальных.

Сборная России в ноябре провела товарищеские матчи против Брунея и Сирии, в которых одержала победы с результатами 11:0 и 4:0 соответственно.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Аршавин Сборная России Артём Дзюба Сергей Пиняев Акрон ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему «Краснодар» сделал заявление после 0:3 от «Спартака»
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию
Спортивные новости
Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Экс-игрок «Сочи» оценил игру «Вашингтона» без травмированного Овечкина «Металлург» сломил сопротивление «Торпедо» в матче КХЛ Кравцов: Думаю, Бивол поменяет тактику и предложит что-то новое Дрозд поделился ожиданиями от реванша между Биволом и Бетербиевым Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Декабря
15:18 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «РПЛ надо сокращать до 12 команд»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Складывается ощущение, что у «Динамо» равнодушие к результату»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Спартак» - претендент на чемпионство»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Лев Лещенко возмутился судейством матчей «Динамо»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «Зенит» - соперник сам себе»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Угальде назвал игроков «Спартака», которых взял бы на необитаемый остров
14:43 · Россия. Премьер-лига
Шишкин объяснил спад «Локомотива»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Федорищев: «Я за базар отвечу – мы не должны финансировать преступников»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Новиков назвал проблемную позицию ЦСКА
14:33 · Россия. Премьер-лига
Пиняев случайно назвал Дзюбу «драчуном», рассмешив Аршавина и сборников
14:28 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев рассказал, что будет делать «Динамо» в зимнюю паузу
14:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ари: «Торпедо» рассмотрит кандидатуру Погба»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Рябчук рассказал, откуда у него высокая скорость
13:55 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал команду, которая уже вылетела из РПЛ
13:48 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может досрочно вернуть Дркушича - названа причина
13:35 · Россия. Премьер-лига
Маурисио отреагировал на натурализацию Дугласа
13:33 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто из судей пробежал больше всех в 17-м туре РПЛ
13:21 · Россия. Премьер-лига
Определён самый быстрый судья 17-го тура РПЛ
13:19 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Угальде: «Я оправдал свою стоимость»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Краснодара» охарактеризовал Карпина одним словом
12:30 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал двух россиян, которых подписал бы в «Динамо»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Радимов отметил прогресс «Спартака»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Назван состав групп Зимнего Кубка РПЛ
11:39 · Россия. Премьер-лига
Булатов: «Спартак» может побороться за титул, если поймает кураж»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Булатов сравнил форварда «Спартака» с Агуэро
Все новости