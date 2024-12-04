Пиняев случайно назвал Дзюбу «драчуном», рассмешив Аршавина и сборников

На канале сборной России в YouTube появилось видео, где полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев находится в наушниках и отгадывает по губам слова и фразы, которые диктует Андрей Аршавин.

Одной из фраз была «Драка с Дзюбой», и тут Пиняев повеселил и Аршавина, и игроков сборной России, находившихся за кадром. Пиняев не сразу, но довольно быстро отгадал слово «Драка». А вот когда Аршавин пытался угадать фамилию Дзюбы, то произнёс слово «драчун», чем вызвал истерический смех Аршавина и остальных.

Сборная России в ноябре провела товарищеские матчи против Брунея и Сирии, в которых одержала победы с результатами 11:0 и 4:0 соответственно.