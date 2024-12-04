Гаджиев рассказал, что будет делать «Динамо» в зимнюю паузу

Глава махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящей зимней паузе в Российской премьер-лиге.
«Есть понимание того, что в межсезонье нам надо много и качественно работать. В первую очередь надо уделять время тренировочной подготовке к следующей части сезона», - поделился мнением руководитель Metaratings.ru.
После 17 проведенных туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 17 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги «Динамо» на домашнем стадионе примет казанский «Рубин». Встреча состоится в субботу, 7 декабря, начало запланировано в 19:00 мск.
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