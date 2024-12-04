Защитник «Спартака» Рябчук рассказал, откуда у него высокая скорость

Фланговый защитник московского «Спартака» Олег Рябчук рассказал, откуда у него такая высокая скорость.
«Когда мне было 10-11 лет, я занимался легкой атлетикой, поэтому я так быстро бегаю», - высказался футболист во время пресс-конференции.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Рябчук провел 16 поединков, в которых отметился одной голевой передаче и получил три желтые карточки.
После 17 туров чемпионата страны «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 34 балла и отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков.
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