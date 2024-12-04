Радимов назвал команду, которая уже вылетела из РПЛ

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о результатах «Оренбурга» в текущем сезоне Премьер-лиги.
«Я думаю, что «Оренбург» уже вылетел. Слишковича их загнал в схемы, в первую очередь он стал строить оборону. Ну, может быть, и так надо, но про атаку они забыли вообще напрочь», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
После 17 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал восемь баллов и замыкает турнирную таблицу. В последнем матче чемпионата страны перед зимней паузой подопечные Слишковича встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Игра пройдет в воскресенье, 8 декабря.
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