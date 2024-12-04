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«Зенит» может досрочно вернуть Дркушича - названа причина

04 Декабря 2024 • 13:48 Комментировать

Петербургский «Зенит» недоволен арендой защитника Вани Дркушича в белградскую «Црвену Звезду». Футболист практически не получает игровой практики в сербской команде.

Как информирует Sportklub, главный тренер белградского коллектива отдает предпочтение других игрокам обороны. Такое положение дел не подходит ни Дркушичу, ни «Зениту». Если сербы продолжат не использовать защитника, то «сине-бело-голубые» досрочно прервут аренду.

В текущем сезоне Дркушич принял участие в шести поединках за «Црвену Звезду», отметившись забитым мячом. Срок арендного соглашения между сторонами истекает летом следующим летом.

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Зенит Црвена Звезда Ваня Дркушич ещё теги
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