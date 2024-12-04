Маурисио отреагировал на натурализацию Дугласа

Экс-футболист грозненского «Ахмата» Маурисио в разговоре с журналистами прокомментировал натурализацию защитника петербургского «Зенит» Дугласа Сантоса.
«Это хорошая история для Сантоса, он отличный футболист. Рад за него. Дуглас много лет живет в России, поэтому гражданство ему нужно для жизни в этой стране», - передает слова Маурисио «Спорт-Экспресс».
Дуглас получил российское гражданство в середине октября. За петербургский клуб защитник выступает с 2019 года.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги Сантос провел 17 поединков. Защитник отметился тремя результативными передачами и получил одну желтую карточку.
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