Стало известно, кто из судей пробежал больше всех в 17-м туре РПЛ

Появилась статистика судей по итогам семнадцатого тура Российской премьер-лиги. Согласно данным «РУСТАТ», самую большую дистанцию в семнадцатом туре преодолел Евгений Кукуляк. Он пробежал 12230 метров. Кукуляк работал на воскресном матче чемпионата России, в котором «Крылья Советов» сенсационно обыграли на выезде «Зенит» со счётом 3:2.

На втором месте идёт Василий Казарцев, который работал на матче ЦСКА – «Рубин». Рефери, развивший самую большую скорость, преодолел 10878 метров. Тройку замыкает Рафаэль Шафеев с показателем в 10799 метров. Он обслуживал матч между «Акроном» и «Оренбургом».