«Золотая бутса» – это футбольная награда, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. При подсчёте итоговых очков учитываются не только голы, но и поправочный коэффициент, который зависит от уровня чемпионата. Например, ведущие европейские чемпионаты АПЛ, Бундеслига, Серия А, Ла Лига и аналогичные им позволяют умножить количество забитых голов на 2. В чемпионате России лучший бомбардир получает итоговое количество очков, равное количеству голов, умноженных на 1,5. В более слабых чемпионатах этот коэффициент равен 1. По этой причине в последние 20 лет награду выигрывает представитель одной из ведущих лиг. Никогда прежде представитель российского чемпионата не выигрывал «Золотую бутсу». Однако в текущем сезоне, особенно в последних турах, своей результативностью начал поражать форвард «Спартака» Манфред Угальде. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует возможность завоевания награды «Золотая бутса» нападающим «красно-белых».

Левандовски в лидерах

На текущий момент в лидерах рейтинга лучшего бомбардира две признанные легенды: Роберт Левандовски из «Барселоны», который набрал 30 очков при 15 забитых голах, и Гарри Кейн из «Баварии» (28 очков при 14 голах). Поляк и англичанин уже выигрывали «Золотую бутсу». Левандовски делал это дважды – в сезонах 2020/2021 и 2021/2022. Кейн получил одну из самых признанных индивидуальных наград в прошлом сезоне. Переживающий вторую молодость Левандовски регулярно забивает за «Барселону» и вполне может претендовать на третью победу в рамках «Золотой бутсы». Кейн наверняка готов променять звание лучшего европейского бомбардира на командный титул – первый в своей карьере.

В спор лидеров может вмешаться одно из открытий нынешнего сезона Виктор Дьёкереш из «Спортинга», который на данный момент забил 16 голов – больше всех среди ведущих европейских чемпионатов. Только проблема в том, что коэффициент у португальского чемпионата равен 1,5, а это значит, что шведу нужно забить на 33% голов больше, чем Кейну или Левандовски. Аналогичное количество очков (24) имеет на данный момент Эрлинг Холанн. Норвежец выигрывал «Золотую бутсу» в сезоне-2022/2023, но пока что далёк от своей оптимальной формы, имея в активе 12 забитых мячей.

Среди 13 претендентов на «Золотую бутсу» трое представляют чемпионаты Прибалтики. Однако сезон в Латвии и Эстонии уже завершён, поэтому улучшить свои результаты они не смогут.

Угальде нужно забить больше, чем сыграть

В десяти последних сезонах победителем «Золотой бутсы» становился игрок, которому удавалось преодолеть отметку в 70 набранных очков. Единственное исключение – Лионель Месси, которому в сезоне-2017/2018 хватило 68 набранных очков (34 гола). Соответственно, при самых оптимистичных раскладах, для победы Угальде должен отличиться 47 раз! Даже в самом длинном сезоне в истории чемпионатов России (2011/2012), связанном с переходом на систему «осень-весна», лучший бомбардир Сейду Думбия забил 28 мячей. В чемпионате России осталось сыграть 13 матчей. До нужного результата Угальде осталось 33 гола. Таким образом, в среднем за одну игру форвард «Спартака» должен забивать 2,5 мяча, т.е. чередовать дубль и хет-трик. Как говорят в таких случаях – «фантастика на втором этаже».

Свою «Золотую бутсу» костариканец вполне может выиграть. Для этого нужно сохранить результативность и перейти в одну из ведущих европейских лиг. Это вполне реально. С учётом того, что трансферная стоимость 22-летнего Угальде за год выросла почти вдвое (с 5 до 9 млн евро), у «Спартака» есть отличная возможность неплохо заработать, а у самого форварда – проявить себя на более высоком уровне.

Претенденты на награду «Золотая бутса» по итогам сезона-2024/2025

№ Игрок Клуб Очки (голы) 1 Роберт Левандовски «Барселона» 30 (15) 2 Гарри Кейн «Нымме Кальо» (Эстония) 28 (14) 3 Алекс Тамм «Бавария» 28 (28) 4 Омар Мармуш «Айнтрахт» 26 (13) 5 Режиналдо Рамирес «Рига» (Латвия) 25 (25) 6 Виктор Дьёкереш «Спортинг» 24 (16) 7 Эрлинг Холанн «Манчестер Сити» 24 (12) 8 Матео Ретеги «Аталанта» 24 (12) 9 Пол Клеттскард «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) 23 (23) 10 Мохамед Салах «Ливерпуль» 22 (11) 11 Альюн Ндойе «Валмиера» (Латвия) 22 (22) 12 Рафинья «Барселона» 22 (11) 13 Манфред Угальде «Спартак» 21 (14)

Константин ЛИЦИН