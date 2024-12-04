Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лучшие бомбардиры Европы, или Сколько за «Спартак» нужно забить Угальде, чтобы выиграть «Золотую бутсу»

04 Декабря 2024 • 13:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
07.12 14:00

«Золотая бутса» – это футбольная награда, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. При подсчёте итоговых очков учитываются не только голы, но и поправочный коэффициент, который зависит от уровня чемпионата. Например, ведущие европейские чемпионаты АПЛ, Бундеслига, Серия А, Ла Лига и аналогичные им позволяют умножить количество забитых голов на 2. В чемпионате России лучший бомбардир получает итоговое количество очков, равное количеству голов, умноженных на 1,5. В более слабых чемпионатах этот коэффициент равен 1. По этой причине в последние 20 лет награду выигрывает представитель одной из ведущих лиг. Никогда прежде представитель российского чемпионата не выигрывал «Золотую бутсу». Однако в текущем сезоне, особенно в последних турах, своей результативностью начал поражать форвард «Спартака» Манфред Угальде. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует возможность завоевания награды «Золотая бутса» нападающим «красно-белых».

Левандовски в лидерах

На текущий момент в лидерах рейтинга лучшего бомбардира две признанные легенды: Роберт Левандовски из «Барселоны», который набрал 30 очков при 15 забитых голах, и Гарри Кейн из «Баварии» (28 очков при 14 голах). Поляк и англичанин уже выигрывали «Золотую бутсу». Левандовски делал это дважды – в сезонах 2020/2021 и 2021/2022. Кейн получил одну из самых признанных индивидуальных наград в прошлом сезоне. Переживающий вторую молодость Левандовски регулярно забивает за «Барселону» и вполне может претендовать на третью победу в рамках «Золотой бутсы». Кейн наверняка готов променять звание лучшего европейского бомбардира на командный титул – первый в своей карьере.

В спор лидеров может вмешаться одно из открытий нынешнего сезона Виктор Дьёкереш из «Спортинга», который на данный момент забил 16 голов – больше всех среди ведущих европейских чемпионатов. Только проблема в том, что коэффициент у португальского чемпионата равен 1,5, а это значит, что шведу нужно забить на 33% голов больше, чем Кейну или Левандовски. Аналогичное количество очков (24) имеет на данный момент Эрлинг Холанн. Норвежец выигрывал «Золотую бутсу» в сезоне-2022/2023, но пока что далёк от своей оптимальной формы, имея в активе 12 забитых мячей.

Среди 13 претендентов на «Золотую бутсу» трое представляют чемпионаты Прибалтики. Однако сезон в Латвии и Эстонии уже завершён, поэтому улучшить свои результаты они не смогут. 

Угальде нужно забить больше, чем сыграть

В десяти последних сезонах победителем «Золотой бутсы» становился игрок, которому удавалось преодолеть отметку в 70 набранных очков. Единственное исключение – Лионель Месси, которому в сезоне-2017/2018 хватило 68 набранных очков (34 гола). Соответственно, при самых оптимистичных раскладах, для победы Угальде должен отличиться 47 раз! Даже в самом длинном сезоне в истории чемпионатов России (2011/2012), связанном с переходом на систему «осень-весна», лучший бомбардир Сейду Думбия забил 28 мячей. В чемпионате России осталось сыграть 13 матчей. До нужного результата Угальде осталось 33 гола. Таким образом, в среднем за одну игру форвард «Спартака» должен забивать 2,5 мяча, т.е. чередовать дубль и хет-трик. Как говорят в таких случаях – «фантастика на втором этаже».

Свою «Золотую бутсу» костариканец вполне может выиграть. Для этого нужно сохранить результативность и перейти в одну из ведущих европейских лиг. Это вполне реально. С учётом того, что трансферная стоимость 22-летнего Угальде за год выросла почти вдвое (с 5 до 9 млн евро), у «Спартака» есть отличная возможность неплохо заработать, а у самого форварда – проявить себя на более высоком уровне.

Претенденты на награду «Золотая бутса» по итогам сезона-2024/2025

 
Игрок
Клуб
Очки (голы)
1 Роберт Левандовски «Барселона» 30 (15)
2 Гарри Кейн «Нымме Кальо» (Эстония) 28 (14)
3 Алекс Тамм «Бавария» 28 (28)
4 Омар Мармуш «Айнтрахт» 26 (13)
5 Режиналдо Рамирес «Рига» (Латвия) 25 (25)
6 Виктор Дьёкереш «Спортинг» 24 (16)
7 Эрлинг Холанн «Манчестер Сити» 24 (12)
8 Матео Ретеги «Аталанта» 24 (12)
9 Пол Клеттскард «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) 23 (23)
10 Мохамед Салах «Ливерпуль» 22 (11)
11 Альюн Ндойе «Валмиера» (Латвия) 22 (22)
12 Рафинья «Барселона» 22 (11)
13 Манфред Угальде «Спартак» 21 (14)

Константин ЛИЦИН

 

 


Сможет ли Угальде побороться?
Да Нет
РезультатыАрхив
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манфред Угальде

Новости по матчу

Сегодня, 04 Декабря
13:28
Лучшие бомбардиры Европы, или Сколько за «Спартак» нужно забить Угальде, чтобы выиграть «Золотую бутсу»
03 Декабря
22:46
Петржела: «Станкович приехал в Россию за деньгами» 1
21:51
Мостовой: «Спартак» по своему составу должен быть в тройке с закрытыми глазами»
20:32
«Спартак» рано начнёт зимние сборы
20:23
Камоцци: «Для меня странно, что Пруцев так мало играет»
20:14
Максименко стал вторым вратарём «Спартака», который провёл 50 «сухих» матчей в РПЛ
19:55
«Пари НН» хочет продлить сотрудничество с Романцевым
19:23
Маркиньос — о Станковиче: «Это тренер-победитель»
17:47
Гладилин: Уход Угальде не будет невосполнимой потерей для «Спартака»
17:12
Губерниев: «Спартак» будет бороться за выживание в случае продажи Угальде
16:40
Джикия ответил, пошёл бы в «Зенит» или ЦСКА 1
15:38
Джикия назвал единственную причину, почему ушёл из «Спартака» 1
14:15
Игрок «Спартака» Денисов: «Мы уверены в Станковиче, будем биться за него до конца»
02 Декабря
18:20
Бабич пропустит матч с «Пари НН»
15:52
Керсубини заявил, что многие хотят работать в «Спартаке»
15:42
Камоцци дал совет «Спартаку»
15:32
Пальцев может перейти в «Спартак»
15:21
Агент Селюк: «Спартак» не продаст Угальде за 20 млн евро
12:51
«Спартак» интересуется защитником «Локомотива»
11:46
Прудников: «Угальде зимой не уйдёт из «Спартака»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию
Спортивные новости
Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Экс-игрок «Сочи» оценил игру «Вашингтона» без травмированного Овечкина «Металлург» сломил сопротивление «Торпедо» в матче КХЛ Кравцов: Думаю, Бивол поменяет тактику и предложит что-то новое Дрозд поделился ожиданиями от реванша между Биволом и Бетербиевым Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Декабря
13:55 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал команду, которая уже вылетела из РПЛ
13:48 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может досрочно вернуть Дркушича - названа причина
13:35 · Россия. Премьер-лига
Маурисио отреагировал на натурализацию Дугласа
13:33 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто из судей пробежал больше всех в 17-м туре РПЛ
13:21 · Россия. Премьер-лига
Определён самый быстрый судья 17-го тура РПЛ
13:19 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Угальде: «Я оправдал свою стоимость»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Краснодара» охарактеризовал Карпина одним словом
12:30 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал двух россиян, которых подписал бы в «Динамо»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Радимов отметил прогресс «Спартака»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Назван состав групп Зимнего Кубка РПЛ
11:39 · Россия. Премьер-лига
Булатов: «Спартак» может побороться за титул, если поймает кураж»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Булатов сравнил форварда «Спартака» с Агуэро
11:01 · Россия. Премьер-лига
Тетрадзе: «Краснодар» - команда восхищения и разочарования»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Гасилин назвал клуб РПЛ, который его удивляет
10:40 · Россия. Премьер-лига
Никифоров: «Спартак» будет бороться за чемпионство»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Джикия назвал российский топ-клуб, в который хотел перейти
09:57 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов высказался о борьбе «Спартака» за титул
09:50 · Россия. Премьер-лига
Ещенко оценил полузащитника «Спартака» Маркиньоса
09:39 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко прокомментировал результативность форварда «Спартака» Угальде
09:27 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко предупредил «Зенит» насчёт Дзюбы
05:30 · Россия. Премьер-лига
​Алдонин: «Монако» - очень хороший вариант для Файзуллаева»
05:20 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: «Пруцев - очень хороший игрок»
05:06 · Россия. Премьер-лига
​Сенников пояснил причины поражения «Локомотива» от «Химок»
05:01 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Батраков может стать лучшим игроком РПЛ»
04:47 · Россия. Премьер-лига
​Петржела: «Станкович приехал в Россию за деньгами» 1
Все новости