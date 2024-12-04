Лучшие бомбардиры Европы, или Сколько за «Спартак» нужно забить Угальде, чтобы выиграть «Золотую бутсу»

«Золотая бутса» – это футбольная награда, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. При подсчёте итоговых очков учитываются не только голы, но и поправочный коэффициент, который зависит от уровня чемпионата. Например, ведущие европейские чемпионаты АПЛ, Бундеслига, Серия А, Ла Лига и аналогичные им позволяют умножить количество забитых голов на 2. В чемпионате России лучший бомбардир получает итоговое количество очков, равное количеству голов, умноженных на 1,5. В более слабых чемпионатах этот коэффициент равен 1. По этой причине в последние 20 лет награду выигрывает представитель одной из ведущих лиг. Никогда прежде представитель российского чемпионата не выигрывал «Золотую бутсу». Однако в текущем сезоне, особенно в последних турах, своей результативностью начал поражать форвард «Спартака» Манфред Угальде. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует возможность завоевания награды «Золотая бутса» нападающим «красно-белых».
Левандовски в лидерах
На текущий момент в лидерах рейтинга лучшего бомбардира две признанные легенды: Роберт Левандовски из «Барселоны», который набрал 30 очков при 15 забитых голах, и Гарри Кейн из «Баварии» (28 очков при 14 голах). Поляк и англичанин уже выигрывали «Золотую бутсу». Левандовски делал это дважды – в сезонах 2020/2021 и 2021/2022. Кейн получил одну из самых признанных индивидуальных наград в прошлом сезоне. Переживающий вторую молодость Левандовски регулярно забивает за «Барселону» и вполне может претендовать на третью победу в рамках «Золотой бутсы». Кейн наверняка готов променять звание лучшего европейского бомбардира на командный титул – первый в своей карьере.
В спор лидеров может вмешаться одно из открытий нынешнего сезона Виктор Дьёкереш из «Спортинга», который на данный момент забил 16 голов – больше всех среди ведущих европейских чемпионатов. Только проблема в том, что коэффициент у португальского чемпионата равен 1,5, а это значит, что шведу нужно забить на 33% голов больше, чем Кейну или Левандовски. Аналогичное количество очков (24) имеет на данный момент Эрлинг Холанн. Норвежец выигрывал «Золотую бутсу» в сезоне-2022/2023, но пока что далёк от своей оптимальной формы, имея в активе 12 забитых мячей.
Среди 13 претендентов на «Золотую бутсу» трое представляют чемпионаты Прибалтики. Однако сезон в Латвии и Эстонии уже завершён, поэтому улучшить свои результаты они не смогут.
Угальде нужно забить больше, чем сыграть
В десяти последних сезонах победителем «Золотой бутсы» становился игрок, которому удавалось преодолеть отметку в 70 набранных очков. Единственное исключение – Лионель Месси, которому в сезоне-2017/2018 хватило 68 набранных очков (34 гола). Соответственно, при самых оптимистичных раскладах, для победы Угальде должен отличиться 47 раз! Даже в самом длинном сезоне в истории чемпионатов России (2011/2012), связанном с переходом на систему «осень-весна», лучший бомбардир Сейду Думбия забил 28 мячей. В чемпионате России осталось сыграть 13 матчей. До нужного результата Угальде осталось 33 гола. Таким образом, в среднем за одну игру форвард «Спартака» должен забивать 2,5 мяча, т.е. чередовать дубль и хет-трик. Как говорят в таких случаях – «фантастика на втором этаже».
Свою «Золотую бутсу» костариканец вполне может выиграть. Для этого нужно сохранить результативность и перейти в одну из ведущих европейских лиг. Это вполне реально. С учётом того, что трансферная стоимость 22-летнего Угальде за год выросла почти вдвое (с 5 до 9 млн евро), у «Спартака» есть отличная возможность неплохо заработать, а у самого форварда – проявить себя на более высоком уровне.
Претенденты на награду «Золотая бутса» по итогам сезона-2024/2025
|
|
|
|
|1
|Роберт Левандовски
|«Барселона»
|30 (15)
|2
|Гарри Кейн
|«Нымме Кальо» (Эстония)
|28 (14)
|3
|Алекс Тамм
|«Бавария»
|28 (28)
|4
|Омар Мармуш
|«Айнтрахт»
|26 (13)
|5
|Режиналдо Рамирес
|«Рига» (Латвия)
|25 (25)
|6
|Виктор Дьёкереш
|«Спортинг»
|24 (16)
|7
|Эрлинг Холанн
|«Манчестер Сити»
|24 (12)
|8
|Матео Ретеги
|«Аталанта»
|24 (12)
|9
|Пол Клеттскард
|«КИ Клаксвик» (Фарерские острова)
|23 (23)
|10
|Мохамед Салах
|«Ливерпуль»
|22 (11)
|11
|Альюн Ндойе
|«Валмиера» (Латвия)
|22 (22)
|12
|Рафинья
|«Барселона»
|22 (11)
|13
|Манфред Угальде
|«Спартак»
|21 (14)
Константин ЛИЦИН
Бан пользователя