Определён самый быстрый судья 17-го тура РПЛ

На днях проходили матчи семнадцатого тура Российской премьер-лиги. Как сообщает «РУСТАТ», самую максимальную скорость среди арбитров развил Василий Казарцев. В определённый момент рефери бежал со скоростью в 28,23 км/ч.

Казарцев работал на матче между ЦСКА и «Рубином», который проходил в субботу. Казанцы вели со счётом 2:0, однако москвичи перед своими болельщиками смогли отыграться и набрать один зачётный балл.

В 2024 году в Премьер-лиге пройдёт ещё один игровой день. Его программа растянется на два дня – матчи состоятся 7 и 8 декабря. На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает «Зенит».