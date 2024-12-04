Форвард «Спартака» Угальде: «Я оправдал свою стоимость»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о своей игре в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Мы создаем больше моментов. Также в прошлом сезоне мне было сложно играть с двумя нападающими, я к этому не привык. Оправдал ли я свою трансферную стоимость? Конечно», - передает «РИА Новости» слова нападающего.
Напомним, что Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» за 13 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Манфред провел за «народную команду» 21 поединок. Центральный форвард отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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