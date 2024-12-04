Голкипер «Краснодара» охарактеризовал Карпина одним словом

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с журналистами высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине. Игрок охарактеризовал специалиста одним словом.

«Валерий Георгиевич Карпин – харизма», - передает слова вратаря Sport24.

Под руководством Карпина «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Жёлто-синие» отстают от лидирующего «Зенита» на 16 баллов.

В рамках 18-го тура чемпионата страны подопечные Карпина на домашнем стадионе примут самарские «Крылья Советов». Встреча состоится в субботу, 7 декабря.