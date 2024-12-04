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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка назвал двух россиян, которых подписал бы в «Динамо»

04 Декабря 2024 • 12:30 Комментировать

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кого из российских футболистов хотел бы пригласить в стан «бело-голубых».

«Правда ли «Динамо» интересен Глебов? Да, он интересен мне. Очень нравится и Обляков из ЦСКА. Но одно дело - мои желания и интересы, а другое - цена игрока», - передает слова чешского специалиста телеканал «Матч ТВ».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 32 балла и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на семь очков. Следующий поединок динамовцы проведут на домашнем стадионе с подмосковными «Химками».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Иван Обляков Данил Глебов Марцел Личка ещё теги
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