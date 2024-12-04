Радимов отметил прогресс «Спартака»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал крупную гостевую победу московского «Спартака» над «Краснодаром» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» был в хорошей форме, набрал хороший ход. Если брать по матчу, не могу сказать, что «Краснодар» был плох - это «Спартак» был очень хороший. У «Спартака» здорово работает прессинг», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде со счетом 3:0. После этого успеха подопечные Деяна Станковича набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Отставание «народной команды» от лидирующего «Зенита» составляет пять очков.