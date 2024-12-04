Назван состав групп Зимнего Кубка РПЛ

Опубликован состав групп Winline Зимнего кубка Российской премьер-лиги. Об этом отрапортовала пресс-служба турнира.

В группу А попали московские «Динамо» и «Спартак», а также «Краснодар». В группе Б силами померяются петербургский «Зенит», столичный ЦСКА и «Ростов».

Полное расписание турнира будет опубликовано немного позже. Турнир начнется 30 января в ОАЭ. Напомним, что в прошлом году триумфатором Зимнего кубка стал московский «Спартак».

По итогам 17 туров Премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит». На второй строчке располагается «Краснодар», а топ-3 замыкает московский «Спартак».