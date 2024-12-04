Булатов: «Спартак» может побороться за титул, если поймает кураж»

Экс-игрок московского «Спартака» Виктор Булатов в беседе с журналистами поделился мнением о перспективах «народной команды» в споре за чемпионский титул в сезоне-2024/2025.

«Задача тренерского штаба подвести команду к матчам в той форме, которая была с «Краснодаром». Все реально. Если «красно-белые» поймают кураж, то реально побороться за чемпионство», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 34 балла и находятся на третьей позиции в турнирной таблице. В заключительном матче РПЛ перед зимним перерывом «Спартак» на своем поле примет «Пари НН». Встреча состоится 7 декабря, начало запланировано в 14:00 по московскому времени.