Булатов сравнил форварда «Спартака» с Агуэро

Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов высказал мнение о форварде «народной команды» Манфреде Угальде.
«Угальде - это вишенка на торте, которая завершает все усилия команды, маячит реальная борьба за чемпионство. Он напоминает мне Агуэро - невысокий, крепко сбитый, на ногах хорошо стоит», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Угальде провел 17 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
По итогам 17 туров чемпионата страны «Спартак» с 34 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.
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