Булатов сравнил форварда «Спартака» с Агуэро

«Угальде - это вишенка на торте, которая завершает все усилия команды, маячит реальная борьба за чемпионство. Он напоминает мне Агуэро - невысокий, крепко сбитый, на ногах хорошо стоит», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.