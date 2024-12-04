Тетрадзе: «Краснодар» - команда восхищения и разочарования»

Бывший футболист национальной команды России Омари Тетрадзе поделился мнением об игре «Краснодара» в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Самое яркое событие, что «Краснодар» одержал 11 побед подряд. А под конец они что-то начали очки терять. Команда восхищения и разочарования этого чемпионата», - передает слова Тетрадзе Legalbet.ru.

В последнем матче Российской премьер-лиги краснодарская команда на домашнем стадионе потерпела крупное поражение от столичного «Спартака» со счетом 0:3.

По итогам 17 туров чемпионата России «быки» с 38 набранными очками располагается на второй позиции в таблице.