Гасилин назвал клуб РПЛ, который его удивляет

«Спартак» удивляет, они в прекрасной форме. Мне кажется, именно им зимняя пауза вообще не нужна. Будет очень тяжело, для Станковича прежде всего, подготовиться за зимний перерыв», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».