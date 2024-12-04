Гасилин назвал клуб РПЛ, который его удивляет

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин назвал команду, которая удивляет его в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Спартак» удивляет, они в прекрасной форме. Мне кажется, именно им зимняя пауза вообще не нужна. Будет очень тяжело, для Станковича прежде всего, подготовиться за зимний перерыв», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги спартаковцы одержали крупную победу над «Краснодаром». Подопечные Станковича выиграли со счетом 3:0 и занимают третье место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на пять баллов.
Бан пользователя