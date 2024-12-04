Никифоров: «Спартак» будет бороться за чемпионство»

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Никифоров высказался относительно шансов «народной команды» на чемпионский титул в сезоне-2024/2025.
«Спартак» будет бороться. Команда набрала хорошую форму. Если бы чемпионат продолжался, то «Спартак» создал бы серьёзную конкуренцию «Зениту». Пять очков отыгрываются легко», - поделился мыслями Никифоров на ютуб-канале «Спартак Шоу».
По итогам 17 туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков.
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