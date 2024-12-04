Никифоров: «Спартак» будет бороться за чемпионство»

«Спартак» будет бороться. Команда набрала хорошую форму. Если бы чемпионат продолжался, то «Спартак» создал бы серьёзную конкуренцию «Зениту». Пять очков отыгрываются легко», - поделился мыслями Никифоров на ютуб-канале «Спартак Шоу».