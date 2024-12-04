Джикия назвал российский топ-клуб, в который хотел перейти

Центральный защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия рассказал о несостоявшемся трансфере в столичный «Локомотив».

«В России появился вариант, который меня бы устроил, и я в него сильно верил. Это длилось две недели. Этой командой был «Локомотив». Но они также вели Монтеса и решили в итоге с ним вопрос», - поделился мыслями защитник на ютуб-канале Smol Talk.

Напомним, что Георгий присоединился к подмосковному коллективу на правах свободного агента. До этого защитник долгое время играл за «Спартак».

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в семи поединках, в которых не отметился голевыми действиями.