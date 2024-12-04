Парфёнов высказался о борьбе «Спартака» за титул

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне тренер Дмитрий Парфёнов поделился мнением о чемпионских перспективах «красно-белых» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.
«Все рядом, все теряют очки. Гандикап у «Зенита» есть, здесь вопросов нет. Но есть же личная встреча в Москве. Чемпионат продолжается. «Крылья» взяли и забрали очки у «Зенита», - передает слова Парфёнова «РБ Спорт».
Напомним, что в последнем поединке «Спартак» на выезде встречался с «Краснодаром». Подопечные Деяна Станковича отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.
После 17 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице.
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