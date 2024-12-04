Парфёнов высказался о борьбе «Спартака» за титул

«Все рядом, все теряют очки. Гандикап у «Зенита» есть, здесь вопросов нет. Но есть же личная встреча в Москве. Чемпионат продолжается. «Крылья» взяли и забрали очки у «Зенита», - передает слова Парфёнова «РБ Спорт».