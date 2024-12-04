Ещенко оценил полузащитника «Спартака» Маркиньоса

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о выступлении бразильского полузащитника Маркиньоса за «народную команду».
«Маркиньос играет в центре поля. На самом деле, он хороший футболист. И работяга. Видно, что он хороший игрок, но пока ему что-то не удаётся. Возможно, скоро ему будет везти», - приводит слова Ещенко Metaratings.ru.
Напомним, что бразилец перешел в московский клуб из венгерского «Ференцвароша» минувшим летом. В нынешнем сезоне Маркиньос поучаствовал в 16 поединках, отметившись тремя забитыми мячами. Рыночный ценник игрока составляет четыре миллиона евро.
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