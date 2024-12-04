Ромащенко прокомментировал результативность форварда «Спартака» Угальде

Футбольный специалист Мирослав Ромащенко прокомментировал результативность форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде. В последних двух матчах нападающий отметился шестью забитыми мячами.
«Важна позиция Угальде на поле - сейчас он чувствует себя очень хорошо, чего не было, когда он играл на левом фланге. И структура игры по системе 4-3-3 наилучшим образом подходит для форварда», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Манфред провел 21 поединок за московскую команду, записав на свой счет 15 забитых мячей и три голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в девять миллионов евро.
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