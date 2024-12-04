Ромащенко предупредил «Зенит» насчёт Дзюбы

Футбольный специалист Мирослав Ромащенко высказался о нападающем Артёме Дзюбе в преддверии поединка тольяттинского «Акрона» с петербургским «Зенитом» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Я вообще не сомневался, что Дзюба вернётся в РПЛ. Его КПД на очень высоком уровне. Так что недооценивать Артёма в предстоящем матче «Зениту» ни в коем случае нельзя», - передает слова тренера «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента. Он подписал трудовое соглашение до завершения сезона.

Матч «Зенита» против «Акрона» состоится в субботу, 7 декабря. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени.