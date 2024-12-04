​Алдонин: «Монако» - очень хороший вариант для Файзуллаева»

Бывший футболист российской сборной, участник чемпионата мира 2002 года Евгений Алдонин, поделился своим мнением о возможном переходе полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в «Монако». Алдонин считает вариант с «Монако» очень хорошим для футболиста:

- Для Файзуллаева переход в «Монако» – это очень хороший вариант. Для ЦСКА тоже неплохо, что за Аббосбека предлагают 15 млн евро. Нужно до лета подобрать футболиста на замену Аббосу, - цитирует слова Алдонина РБ Спорт.

По имеющейся информации, монегаски готовы выплатить за узбекского игрока не менее 15 миллионов евро.