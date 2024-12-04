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​Камоцци: «Пруцев - очень хороший игрок»

04 Декабря 2024 • 05:20 Комментировать

Бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, высоко ценит игру Данила Пруцева в нынешнем сезоне российского чемпионата. Он удивлен, что наставник «Спартака» мало доверяет Пруцеву. Камоцци призвал Деяна Станковича почаще выпускать того на поле:

- Пруцев — очень хороший игрок, для меня немного странно, что он играет так мало сейчас. Надеюсь, Станкович будет доверять ему больше, - цитирует слова Камоцци РБ Спорт.

Пруцев выступает за московский клуб с 2022 года. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Данил Пруцев Франко Камоцци ещё теги
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