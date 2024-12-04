​Камоцци: «Пруцев - очень хороший игрок»

Бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, высоко ценит игру Данила Пруцева в нынешнем сезоне российского чемпионата. Он удивлен, что наставник «Спартака» мало доверяет Пруцеву. Камоцци призвал Деяна Станковича почаще выпускать того на поле:

- Пруцев — очень хороший игрок, для меня немного странно, что он играет так мало сейчас. Надеюсь, Станкович будет доверять ему больше, - цитирует слова Камоцци РБ Спорт.

Пруцев выступает за московский клуб с 2022 года. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата.