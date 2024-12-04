​Сенников пояснил причины поражения «Локомотива» от «Химок»

Московский «Локомотив» угодил в кризис, команда Михаила Галактионова проиграла уже три матча кряду. Особенно странным было последнее поражение со счётом 1:3 от «Химок». Экс-защитник московского клуба Дмитрий Сенников проанализировал причины неудач. Он возложил вину на определённых игроков, которые, по его мнению, сыграли ниже своих возможностей в этом матче:

- Ладно от «Спартака», но проиграть два раза «Химкам» — это, конечно, не очень. Просто некоторые игроки сыграли ниже своих возможностей, допускали индивидуальные ошибки, поэтому так получилось, - цитирует слова Сенникова РБ Спорт.