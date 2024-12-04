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Непомнящий: «Батраков может стать лучшим игроком РПЛ»

04 Декабря 2024 • 05:01 Комментировать

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий, обессмертивший своё имя крупным успехом с командой Камеруна на чемпионате мира в 1990 году, а также тренировавший сибирскую «Томь», высказался по поводу лучшего игрока РПЛ. Он считает, что среди молодых игроков это Алексей Батраков из «Локомотива», более того, он допускает, что Батраков вообще может стать лучшим игроком сезона в абсолюте:

 - Нет сомнений, что лучший молодой игрок РПЛ — это Алексей Батраков. Он уже может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ среди всех возрастов, а не только среди молодых. Алексей показывает футбол невероятного уровня, - цитирует слова Непомнящего РБ Спорт.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Непомнящий Алексей Батраков ещё теги
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