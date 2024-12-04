​Петржела: «Станкович приехал в Россию за деньгами»

Бывший наставник питерского «Зенита», чех Властимил Петржела считает, что наставник «Спартака» Деян Станкович ставит своей целью просто заработать деньги в России, а результат для него является делом второстепенным. Станковича много критиковали в начале сезона, но сейчас он на коне - «Спартак» выиграл пять матчей кряду и занимает уже третье место в турнирной таблице:

- Деян Станкович приехал в вашу страну за деньгами, результат его волнует в меньшей степени, - цитирует слова Властимила Петржелы РБ Спорт.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Пари НН», это будет 7 декабря.