Петржела: «Станкович приехал в Россию за деньгами»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович приехал в Россию из-за денег.

«Деян Станкович приехал в вашу страну за деньгами, результат его волнует в меньшей степени», –цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Отметим, что «Спартак» под руководством Станковича идёт на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставание от «Зенита», занимающего первую строчку, занимает пять зачётных баллов.

В последних двух турах «красно-белые» играли с командами из первой пятёрки, сначала был обыгран московский «Локомотив» (5:2), а затем «Краснодар» (3:0).