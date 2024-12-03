Непомнящий назвал лучшего молодого игрока РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал лучшего молодого игрока нынешнего сезона РПЛ.

«Нет сомнений, что лучший молодой игрок РПЛ — это Алексей Батраков. Он уже может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ среди всех возрастов», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

19-летний Батраков сыграл 16 матчей за «Локомотив» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Действующее соглашение Алексея с родным клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Локомотив» с Батраковым проиграл последние два матча в чемпионате России и опустился на четвёртое место.