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Силкин: «Лещук ещё в детстве ходил в штрафную забивать, для меня его гол – не новость»

03 Декабря 2024 • 22:34 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин вспомнил то, каким в детстве был вратарь «бело-голубых» Игорь Лещук.

«Еще в детстве ходил в штрафную забивать. В детских командах Игорю разрешалось при счете 3:0 ходить на угловые. Но только при таком счете. Он был здоровый! Опережал тогда других ребят в росте. То, что он забил «Ахмату», не новость для меня, да и для Игоря тоже», - делится Силкин с «Чемпионатом».

Напомним, что Лещуку удалось забить в понедельник в ворота «Ахмата». Он пришёл в концовке матча на угловой в штрафную площадь грозненцев.

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