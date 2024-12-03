Тарханов: «Соперники изучили «Краснодар»

Александр Тарханов порассуждал о последних неудачах «Краснодара» в рамках Российской премьер-лиги.

«Соперники изучили «Краснодар», не дают ему играть. «Спартак» хорошо сыграл против южан в обороне, не давал пространства. Но реализуй «Краснодар» два момента в начале... А когда «Спартак» забил, он отошел назад и действовал на контратаках», - вспоминает Тарханов для «РБ Спорт».

Напомним, что «быки» не побеждают уже три тура подряд. Клуб сыграл вничью с «Рубином», «Химками» и проиграл впервые в сезоне Премьер-лиги в минувшие выходные дома московскому «Спартаку» (0:3).

Из-за осечек «Краснодар» опустился на второе место турнирной таблицы Премьер-лиги.