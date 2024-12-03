Мостовой: «Спартак» по своему составу должен быть в тройке с закрытыми глазами»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о шансах московского «Спартака» на чемпионство.

«Я уже два месяца назад сказал. «Спартак» по своему составу должен быть в тройке с закрытыми глазами. Если команда не попадет в топ-3, то будет беда. Слушайте футбольных людей», - цитирует Мостового Betonmobile.

В последних матчах Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл на своём поле московский «Локомотив» (5:2) и в гостях «Краснодар» (3:0), что позволило подопечным Станковича подняться на третье место в таблице. В заключительном туре перед зимним перерывом «красно-белые» примут на своём поле «Пари НН».