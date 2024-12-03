Несколько клубов из Европы готовы сделать предложение московскому «Спартаку» по костариканскому форварду Манфреду Угальде уже этой зимой. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Так, представители клубов уже находятся на связи с агентами игрока. При этом, «Спартак» не хотел бы отпускать форварда и готов пересмотреть действующий контракт костариканца.

Напомним, что Угальде только в последних трёх матчах Российской премьер-лиги смог оформить восемь голов за «красно-белых». В дерби против «Локомотива» в позапрошлые выходные он стал автором покера.

В «Спартаке» Манфред менее одного года. Прошлой зимой нападающий перебрался в Россию из нидерландского клуба «Твенте».