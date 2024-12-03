​Масалитин посоветовал Тренту уйти в «Реал»

Бывший игрок таких российских клубов, как московский «Спартак» и ЦСКА, Валерий Масалитин, уверен в том что английскому защитнику Тренту Александеру-Арнольду следует перейти в мадридский «Реал», который проявляет интерес к нему.

Трент является воспитанником «Ливерпуля», за который выступает с 2016 года. Его контракт с клубом истекает уже в следующем году.

- Александер, я думаю, всё-таки уйдёт в «Реал». Правда не знаю когда, или в зимнюю паузу, или летнюю. Я думаю, ему стоит поменять команду. Он то играет, то не играет. Его молодой Бредли подсиживает, который не хуже, поэтому есть смысл покинуть «Ливерпуль», - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.