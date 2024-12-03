Сёмин: «Назначение Ари – на пользу российскому футболу»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил свежее назначение в структуре московского «Торпедо». Спортивным директором клуба стал бывший форвард РПЛ Ари.

«Назначение на пользу российскому футболу. В футболе должны руководить люди, которые в нём разбираются. Пока таких как Ари мало. В основном это топовые менеджеры. А нужны такие, как Ари. Он великолепно играл и знает футбол», - делится Сёмин для «Чемпионата».

Напомним, что московское «Торпедо» прямо сейчас – один из лидеров Мелбет-Первой лиги. У клуба второе место турнирной таблицы и 43 очка, отставание от «Балтики» с первого места – всего лишь два балла, а отрыв от третьего места – шесть очков.