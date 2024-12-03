​Ринат Билялетдинов: «О, Раньери всплыл!»

Итальянский специалист Клаудио Раньери вновь возглавил команду итальянского чемпионата Серии А, он будет тренировать «Рому». Своим мнением об этом поделился российский специалист Ринат Билялетдинов.

Он не стал скрывать, что это назначение воспринял с определенным чувством юмора, ведь ему уже 73 года и ещё в начале лета он объявил о том, что завершает карьеру. Но сейчас снова решил вернуться к делам:

- Сейчас я переключился на «Рому» в чемпионате Италии. Потому что в 73 года Раньери наконец-то всплыл! Он привёл «Лестер» к чемпионству, потом меньше, чем через год был вынужден уйти, у команды был спад. Были у него команды, но он исчез из поля зрения и тут в 73 года…, - цитирует слова Билялетдинова Vprognoze.ru.