Булатов: «Соболев бы выпадал из игры «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев не вписался бы в нынешнюю игру «красно-белых».

«Тема Александра уходит на задний план и забывается. Сейчас в «Спартаке» все быстрые, резкие – Соболев бы из этой игры выпадал, не вписывался», - цитирует Булатова Metaratings.

Напомним, что Соболев перешёл в «Зенит» в конце августа, за это время он принял участие в десяти матчах питерского клуба в Российской премьер-лиге, но голевыми действиями не отметился.

В «Спартаке» место Соболева занял Манфред Угальде, который на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России.