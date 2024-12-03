Кобелев навал причину бед «Локомотива»

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о московском «Локомотиве», который в последнее время сбавил темп в чемпионской гонке РПЛ.

«После суперсерии было понятно, что некоторые молодые игроки, не имеющие уровня игры на протяжении нескольких сезонов, будут тормозить и у клуба начнётся спад. Но с иной стороны, даже опытные футболисты очень сильно ошибаются», - говорит Кобелев с «Чемпионатом».

Как добавил Кобелев, вряд ли кто-то в сегодняшнем «Локомотиве» перед сезоном рассчитывал на то, что команда будет бороться за чемпионство и войдёт в тройку.

Напомним, что в минувшие выходные «Локо» проиграл дома подмосковным «Химкам», одному из аутсайдеров Российской премьер-лиги.