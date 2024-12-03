​Балахнин прокомментировал возрождение «Ростова»

«Ростов» под руководством Валерия Карпина возродился в последних трех матчах чемпионата, были одержаны три победы, при которых были забиты девять мячей. И теперь команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги. Достаточно неожиданные успехи «Ростова», который перед этим имел чёрную серию из семи матчей подряд без побед, прокомментировал бывший тренер клуба Сергей Балахнин:

- Относительно хороший финиш, всё равно команда идёт на восьмом месте с «Рубином». Поэтому всё относительно сейчас, всё-таки отрыв от лидеров достаточно комфортный, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.