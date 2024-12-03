Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Решают не по-детски: Игорь Лещук и другие голкиперы, которые умеют забивать решающие мячи

03 Декабря 2024 • 20:51 Комментировать
Ахмат
1:1
Динамо Москва

Выбежать в чужую штрафную площадь на последней минуте на угловой или штрафной удар, чтобы попытаться спасти свою команду от поражения – этот шаг голкиперов мы видели в футболе довольно часто. Правда, лишь в редких случаях вратарям удаётся отличиться, но уж если такое случается, то голкипер становится настоящим героем и вписывает своё имя в историю. В ряд таких стражей ворот вошёл Игорь Лещук из «Динамо», который отличился на пятой добавленной минуте матча против «Ахмата» в чемпионате России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает самые значимые голы в исполнении вратарей.  

Умеют забивать в «лучшей лиге мира»

До Игоря Лещука только Андрей Новосадов отличился в роли голкипера в элитном российском дивизионе. Случилось это осенью 2001 года, когда «Торпедо-ЗИЛ» в рамках 25-го тура Высшей лиги чемпионата России обыграл воронежский «Факел» со счётом 3:1. Голкипер москвичей на 47-й минуте встречи реализовал пенальти. Сам Новосадов позже вспоминал, что «когда до игры решали, кому пробить пенальти, то почти все игроки опустили головы. Я сказал, что могу пробить без проблем. Судья показал на «точку», я подошёл к мячу и забил». Этот гол не единственный в карьере нынешнего тренера вратарей «Строгино». Он трижды забивал за ЦСКА-2 и в составе «Торпедо-ЗИЛ» за пару недель до реализованного пенальти в ворота «Факела» отличился в матче против «Нефтехимика» в рамках Кубка России. Все голы у Новосадова с пенальти. Вполне вероятно, что конкуренцию ему мог бы составить нынешний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, которому неоднократно предлагали пробить пенальти.

Штатным пенальтистом был экс-вратарь московского «Спартака» Андрей Дикань. В бытность свою игроком «красно-белых» к «точке» он не подходил, но зато реализовал 10 из 9 пенальти в пору выступлений за хабаровский «СКА-Энергия», а в начале своей карьеры в середине 1990-х оформил дубль, выступая в роли полевого игрока скромного клуба «Авангард» из города Ровеньки. 

Первая лига славится вратарями-бомбардирами. И если Дикань уверенно реализовывал пенальти, то Александр Будаков из «Кубани» сумел забить сильным ударом через всё поле. Странная траектория полёта мяча «Джабулани», столь модного в 2010 году, застала врасплох голкипера «КАМАЗа» Дениса Вавилина. Точный удар Будакова принёс краснодарскому клубу три очка. 

Забивают даже в Лиге чемпионов

Итальянский вратарь «Лацио» с русскими корнями Иван Проведель год назад отличился в лучших традициях Криштиану Роналду и принёс очко своему клубу в матче Лиги чемпионов против «Атлетико». Аналогичным достижением может похвастать турецкий голкипер бельгийского «Стандарда» Синат Болат, который выше всех выпрыгнул в чужой штрафной площади и принёс столь необходимое очко в матче против нидерландского «АЗ».

В середине 90-х волгоградский «Ротор» был реальным конкурентом московского «Спартака» в борьбе за титул чемпиона России. В рамках 1/32 финала Кубка УЕФА даже проходил «Манчестер Юнайтед». Одним из героев ответной встречи мог стать голкипер «красных дьяволов» Петер Шмейхель, но его точный удар головой после подачи углового на 89-й минуте лишь позволил англичанам сравнять счёт, что вполне устраивало «Ротор». В целом датский голкипер забил за свою карьеру десять голов. Один из них стал первым забитым мячом голкиперов в АПЛ. Однако точный удар ногой вновь после розыгрыша углового не позволили «Астон Вилле» спастись в матче против «Эвертона». Брэд Фридель, Пол Робинсон, Тим Ховард, Асмир Бегович – эти вратари также забивали в матчах АПЛ, но уже после Шмейхеля.

Весной 2007 года «Севилья» и донецкий «Шахтёр» выдали упорное противостояние в 1/8 финала Кубка УЕФА. В решающем штурме второго матча «Севилье» нужно было непременно забивать. Что и сделал забытый всеми в чужой штрафной площади Андрес Палоп после подачи с углового в исполнении Дани Алвеса. Испанцы смогли перевести игру в дополнительное время, где дожали соперника.

Рожерио Сени и Хосе Луис Чилаверт вообще одни из лучших бомбардиров своих команд. Регулярно забивал с пенальти Ханс-Йорг Бутт. Очевидно, что при нужной доле везения и правильном подходе вратари могут не только сохранить свои ворота в неприкосновенности, но и принести победу своему клубу.

Самые значимые голы вратарей

 

Вратарь
Матч (гол)
Дата
Игорь Лещук

«Ахмат» – «Динамо 1:1

(гол на 90+5-й минуте)

 02.12.2024
Андрей Новосадов

«Торпедо ЗИЛ» – «Факел» 3:1

(гол с пенальти на 47-й минуте)

 22.09.2001
Александр Будаков

«КАМАЗ» – «Кубань» 1:2

(победный гол на 35-й минуте)

 03.09.2010
Иван Проведель

«Лацио» – «Атлетико» 1:1

(гол 90+5-й минуте)

 19.09.2023
Синат Болат

«Стандард» – «АЗ Алкмаар» 1:1

(гол 90+5-й минуте)

 09.12.2009
Петер Шмейхель

«Манчестер Юнайтед» – «Ротор» 2:2

(гол на 89-й минуте)

 26.09.1995
Петер Шмейхель

«Эвертон» – «Астон Вилла» 3:2

(гол на 90-й минуте)

 20.10.2001
Андрес Палоп

«Шахтёр» – «Севилья» 2:3 (доп.время)

(гол на 90+4-й минуте)

 15.03.2007

Константин ЛИЦИН

 

Реклама


 

 


Какие голы в чужие ворота вам больше всего доставляют удовольствие?
Вратарей Защитников Полузащитников Нападающих Не важно
РезультатыАрхив
👍 4
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Андрес Палоп Александр Будаков Петер Шмейхель Андрей Новосадов Игорь Лещук Иван Проведель Синат Болат ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
20:51
Решают не по-детски: Игорь Лещук и другие голкиперы, которые умеют забивать решающие мячи
14:13
Сафонов: «Оборона «Динамо» – это катастрофа»
11:10
Булыкин назвал позицию, которую «Динамо» нужно усилить
02 Декабря
22:08
Орещук: «Личка опять отскочил»
22:08
Гол вратаря помешал «Ахмату» прервать долгую серию без побед дома
21:45
Личка: «Очень недоволен подходом к игре и что у команды вообще не было хороших позитивных эмоций»
21:34
Ташуев: «Не надо слов, несчастный случай»
21:34
Кто отнял у «Ахмата» почти готовую победу над «Динамо»
21:25
Лещук стал вторым вратарём, забившим гол в чемпионате России – кто был первым
21:24
Лещук: «Считаю, что это наша бездарная игра в большей степени»
21:17
Вратарь «Динамо» Лещук обошёл Соболева по голам в сезоне РПЛ
20:59
Лещук дал леща «Ахмату»: Вратарь «Динамо» забил спасительный гол после 90-й минуты
20:34
Орещук ответил, сможет ли Глебов усилить «Динамо»
19:27
«Ахмат» повёл в матче с московским «Динамо»
19:03
Ташуев: «У нас есть свое противоядие, постараемся лишить «Динамо» козырей»
18:55
Личка: «Ахмат» показывает хорошую игру, только нет результата»
18:24
«Ахмат» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
17:51
В «Динамо» объяснили отсутствие пяти игроков в заявке
17:46
Тюкавин – в основе «Динамо» на матч РПЛ в Грозном
16:36
Даса: «Динамо» ещё находится в чемпионской гонке»
15:07
«На «Спартаке» пострадал стол»: Тюкавин рассказал, как злится Личка
13:39
Раскрыта сумма, которую «Динамо» готово заплатить за Глебова
01 Декабря
22:47
Ставка и прогноз на матч Ахмат — Динамо чемпионата России — 2 декабря 2024
20:35
Капитан самолёта «Динамо» совершил посадку в другом городе – подробности
16:10
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ахмат — Динамо Москва — 2 декабря 2024
30 Ноября
17:33
Колыванов объяснил, почему «Динамо» будет очень сложно в игре с «Ахматом»
17:15
Салихова дерзко ответила на слова руководителя «Динамо» о «домохозяйке из Уфы»
29 Ноября
21:59
Бесплатная ставка и прогноз на матч Ахмат – Динамо Москва чемпионата России – 2 декабря 2024
19:31
В «Динамо» укололи Глушакова в ответ на его слова
15:32
Даса: «С точки зрения набранных очков «Динамо» идёт лучше, чем в прошлом сезоне»
28 Ноября
20:25
Маричаль ответил, может ли «Динамо» бороться за чемпионство с текущим составом
27 Ноября
18:44
Павлюченко предположил, сколько голов Тюкавин забьёт до конца сезона
26 Ноября
20:16
Точилин: «Вряд ли перед зимней паузой уволят Личку»
18:38
«Шансы «Динамо» на чемпионство постепенно тают» — Колыванов
25 Ноября
20:59
Точилин назвал главного претендента на бронзовые медали РПЛ 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Флик – о поражении «Барселоны»: «Я уже говорил, что не собираюсь оправдываться» Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков
Спортивные новости
Кравцов: Думаю, Бивол поменяет тактику и предложит что-то новое Дрозд поделился ожиданиями от реванша между Биволом и Бетербиевым Янчук высказался по поводу открытия корта во Франции в честь Медведева «Спартак» в результативном матче КХЛ по буллитам победил «Автомобилист» «Салават Юлаев» без проблем переиграл «Трактор» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Декабря
21:19 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов: «О, Раньери всплыл!»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Булатов: «Соболев бы выпадал из игры «Спартака»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Кобелев навал причину бед «Локомотива»
21:06 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин прокомментировал возрождение «Ростова»
20:47 · Россия. Премьер-лига
​Наумов: «Сразу сказал, что Соболев будет сидеть на скамейке»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Койта может покинуть ЦСКА 1
20:41 · Россия. Премьер-лига
В «Реал Сосьедаде» прокомментировали новость об интересе к Файзуллаеву
20:34 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотив» может бороться за высокие места»
20:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» рано начнёт зимние сборы
20:25 · Россия. Премьер-лига
В «Зенит» возвращается бразилец официально
20:23 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Для меня странно, что Пруцев так мало играет»
20:14 · Россия. Премьер-лига
Максименко стал вторым вратарём «Спартака», который провёл 50 «сухих» матчей в РПЛ
19:55 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» хочет продлить сотрудничество с Романцевым
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Гершкович надеется на победу российского наставника в РПЛ
19:46 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая назвал идеальную роль для Пьянича на поле
19:45 · Россия. Премьер-лига
Сёмин допускает, что за информацией о Файзуллаеве стоят «агентские сказки»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев может стать одноклубником Захаряна слухи
19:32 · Россия. Премьер-лига
Губерниев не верит, что «Локомотив» столкнулся с «проклятьем Дзюбы»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о травме Алипа – перелома нет
19:23 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос — о Станковиче: «Это тренер-победитель»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Осинькин просился не ехать на матч с «Зенитом» – Гурцкая
19:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой выступил за трансфер Файзуллаева в «Монако»
18:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорий Иванов: «Урал» будет бороться за путёвку в РПЛ»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Адиев рассказал об интересе клубов РПЛ
18:26 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «У Ари есть знания и бразильском и российском футболе»
Все новости