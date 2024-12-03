Решают не по-детски: Игорь Лещук и другие голкиперы, которые умеют забивать решающие мячи

Выбежать в чужую штрафную площадь на последней минуте на угловой или штрафной удар, чтобы попытаться спасти свою команду от поражения – этот шаг голкиперов мы видели в футболе довольно часто. Правда, лишь в редких случаях вратарям удаётся отличиться, но уж если такое случается, то голкипер становится настоящим героем и вписывает своё имя в историю. В ряд таких стражей ворот вошёл Игорь Лещук из «Динамо», который отличился на пятой добавленной минуте матча против «Ахмата» в чемпионате России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает самые значимые голы в исполнении вратарей.

Умеют забивать в «лучшей лиге мира»

До Игоря Лещука только Андрей Новосадов отличился в роли голкипера в элитном российском дивизионе. Случилось это осенью 2001 года, когда «Торпедо-ЗИЛ» в рамках 25-го тура Высшей лиги чемпионата России обыграл воронежский «Факел» со счётом 3:1. Голкипер москвичей на 47-й минуте встречи реализовал пенальти. Сам Новосадов позже вспоминал, что «когда до игры решали, кому пробить пенальти, то почти все игроки опустили головы. Я сказал, что могу пробить без проблем. Судья показал на «точку», я подошёл к мячу и забил». Этот гол не единственный в карьере нынешнего тренера вратарей «Строгино». Он трижды забивал за ЦСКА-2 и в составе «Торпедо-ЗИЛ» за пару недель до реализованного пенальти в ворота «Факела» отличился в матче против «Нефтехимика» в рамках Кубка России. Все голы у Новосадова с пенальти. Вполне вероятно, что конкуренцию ему мог бы составить нынешний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, которому неоднократно предлагали пробить пенальти.

Штатным пенальтистом был экс-вратарь московского «Спартака» Андрей Дикань. В бытность свою игроком «красно-белых» к «точке» он не подходил, но зато реализовал 10 из 9 пенальти в пору выступлений за хабаровский «СКА-Энергия», а в начале своей карьеры в середине 1990-х оформил дубль, выступая в роли полевого игрока скромного клуба «Авангард» из города Ровеньки.

Первая лига славится вратарями-бомбардирами. И если Дикань уверенно реализовывал пенальти, то Александр Будаков из «Кубани» сумел забить сильным ударом через всё поле. Странная траектория полёта мяча «Джабулани», столь модного в 2010 году, застала врасплох голкипера «КАМАЗа» Дениса Вавилина. Точный удар Будакова принёс краснодарскому клубу три очка.

Забивают даже в Лиге чемпионов

Итальянский вратарь «Лацио» с русскими корнями Иван Проведель год назад отличился в лучших традициях Криштиану Роналду и принёс очко своему клубу в матче Лиги чемпионов против «Атлетико». Аналогичным достижением может похвастать турецкий голкипер бельгийского «Стандарда» Синат Болат, который выше всех выпрыгнул в чужой штрафной площади и принёс столь необходимое очко в матче против нидерландского «АЗ».

В середине 90-х волгоградский «Ротор» был реальным конкурентом московского «Спартака» в борьбе за титул чемпиона России. В рамках 1/32 финала Кубка УЕФА даже проходил «Манчестер Юнайтед». Одним из героев ответной встречи мог стать голкипер «красных дьяволов» Петер Шмейхель, но его точный удар головой после подачи углового на 89-й минуте лишь позволил англичанам сравнять счёт, что вполне устраивало «Ротор». В целом датский голкипер забил за свою карьеру десять голов. Один из них стал первым забитым мячом голкиперов в АПЛ. Однако точный удар ногой вновь после розыгрыша углового не позволили «Астон Вилле» спастись в матче против «Эвертона». Брэд Фридель, Пол Робинсон, Тим Ховард, Асмир Бегович – эти вратари также забивали в матчах АПЛ, но уже после Шмейхеля.

Весной 2007 года «Севилья» и донецкий «Шахтёр» выдали упорное противостояние в 1/8 финала Кубка УЕФА. В решающем штурме второго матча «Севилье» нужно было непременно забивать. Что и сделал забытый всеми в чужой штрафной площади Андрес Палоп после подачи с углового в исполнении Дани Алвеса. Испанцы смогли перевести игру в дополнительное время, где дожали соперника.

Рожерио Сени и Хосе Луис Чилаверт вообще одни из лучших бомбардиров своих команд. Регулярно забивал с пенальти Ханс-Йорг Бутт. Очевидно, что при нужной доле везения и правильном подходе вратари могут не только сохранить свои ворота в неприкосновенности, но и принести победу своему клубу.

Самые значимые голы вратарей

Вратарь Матч (гол) Дата Игорь Лещук «Ахмат» – «Динамо 1:1 (гол на 90+5-й минуте) 02.12.2024 Андрей Новосадов «Торпедо ЗИЛ» – «Факел» 3:1 (гол с пенальти на 47-й минуте) 22.09.2001 Александр Будаков «КАМАЗ» – «Кубань» 1:2 (победный гол на 35-й минуте) 03.09.2010 Иван Проведель «Лацио» – «Атлетико» 1:1 (гол 90+5-й минуте) 19.09.2023 Синат Болат «Стандард» – «АЗ Алкмаар» 1:1 (гол 90+5-й минуте) 09.12.2009 Петер Шмейхель «Манчестер Юнайтед» – «Ротор» 2:2 (гол на 89-й минуте) 26.09.1995 Петер Шмейхель «Эвертон» – «Астон Вилла» 3:2 (гол на 90-й минуте) 20.10.2001 Андрес Палоп «Шахтёр» – «Севилья» 2:3 (доп.время) (гол на 90+4-й минуте) 15.03.2007

Константин ЛИЦИН

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