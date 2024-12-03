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​Наумов: «Сразу сказал, что Соболев будет сидеть на скамейке»

03 Декабря 2024 • 20:47 Комментировать

Минувшим летом российский нападающий Александр Соболев перебрался в питерский «Зенит», однако там его не слышно и не видно - Соболев ещё не заработал ни одного результативного очка за целых семнадцать туров РПЛ. Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал его выступление. Он не удивлён низким КПД нападающего:

- Я сразу сказал, что Соболев будет на лавке сидеть. Он не зенитовский футболист. Он будет на лавке, ему не дадут играть, он явно проигрывает конкуренцию, - цитирует слова Наумова «ВсеПроСпорт».

В следующем туре российского чемпионата «Зенит» сыграет с «Пари НН».


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Евро-Футбол.Ру,
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