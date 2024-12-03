Койта может покинуть ЦСКА

Мамаду Койта, агент нападающего ЦСКА Секу Койта, высказался о возможном уходе своего подопечного из московского клуба.

— Мы, конечно, не понимаем, почему у Секу так мало игрового времени. Но если ЦСКА позволит, то мы, возможно, готовы уйти в аренду уже зимой, — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, 25-летний Койта присоединился к ЦСКА на правах свободного агента минувшим летом. За это время он принял участие в 20 встречах, отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

Действующий трудовой договор Койта с «армейцами» рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.