В «Реал Сосьедаде» прокомментировали новость об интересе к Файзуллаеву

В «Реал Сосьедаде» прокомментировали новость о возможном переходе полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в испанский клуб.

«Наш спортивный директор покидает клуб в конце нынешнего сезона, поэтому у меня нет информации о трансферах «Реала Сосьедад», - приводит слова пресс-атташе «Реал Сосьедада» Metaratings.

21-летний Файзуллаев принял участие в 15 матчах ЦСКА в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, забил два гола и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение футболиста сборной Узбекистана с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, что за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян.