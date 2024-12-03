Сенников: «Локомотив» может бороться за высокие места»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о перспективах «красно-зелёных» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Место в тройке — это предел для «Локомотива»? Она может бороться за высокие места, но понятно, что нельзя допускать таких провальных серий», — цитирует Сенникова портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что на протяжении долгого времени «Локомотив» находился в лидирующей тройке РПЛ, однако проиграл в двух последних матчах и откатился на четвертое место.

В 18-м туре, который станет последним в 2024 году, «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром». Встреча пройдет 8 декабря.