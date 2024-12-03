«Спартак» рано начнёт зимние сборы

«Спартак» набрал отличную форму, и фанатам команды жаль, что вот-вот наступит зимнее межсезонье. «Красно-белым» в 2024 году осталось провести всего один матч – против «Пари НН» 7 декабря на своём поле.

Как сообщает «РБ Спорт», зимние сборы «Спартак» собирается начать очень рано. Первый сбор стартует в конце первой декады января. При этом соберётся команда ещё раньше, ведь игрокам будет нужно пройти медицинское обследование.

Первый и третий сборы «Спартак» проведёт в Турции, а второй – в ОАЭ.

«Спартак» после пяти побед в Премьер-лиге подряд поднялся на третье место в турнирной таблице.